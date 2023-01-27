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Джонсон призвал не забывать о жертвах русского народа в годы ВОВ

Джонсон напомнил украинской журналистке о жертвах русского народа в период ВОВ
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Фото: РИА Новости/Анатолий Гаранин
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Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ответил украинской журналистке и попросил не забывать об огромных потерях русского народа в период Великой Отечественной войны, когда девушка сравнила россиян с нацистами. Политик осадил журналистку во время интервью украинскому телеканалу «Рада» 26 января.

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«Думаю, вам нужно в определенном смысле быть очень аккуратными с такими сравнениями. Не нужно забывать, что россияне также понесли гигантские жертвы, чтобы победить нацистов. И украинцы тоже»,— добавил Джонсон.

Известно, что политик дал интервью украинскому телеканалу во время своего визита на Украину в конце января. О его прибытии в Киев стало известно 22 января.

18 января президент России Владимир Путин заявил, что у России есть все основания называть сегодняшний режим на Украине неонацистским. Он добавил, что у РФ есть основания помогать, в том числе и с помощью вооруженных сил, тем людям, которые считают себя частью русской культуры.

В конце ноября прошлого года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что украинский народ будет освобожден от неонацистских правителей. Он подчеркнул, что они заслуживают жить в добрососедстве и процветании рядом с славянскими братьями.

В октябре Путин отмечал, что на Украине поощряли возрождение неонацизма и прославляли Адольфа Гитлера. Он также указал на то, что «ядовитый неонацизм» есть во всем мире, включая Россию, однако в РФ нацистов преследуют, а на Украине возвеличивают.

До этого, 16 мая, Путин заявил, что Запад поощряет разгул неонацизма на Украине. Он уточнил, что часто слышит разговоры о том, что экстремисты есть везде, однако только на Украине нацизм поощряется на государственном уровне.

8 мая бывший офицер ГДР, полковник флота Герцхард Маттес выразил мнение о том, что страны Запада способствовали развитию неонацизма на Украине и пытаются замалчивать многие факты о происходящем.

Путин, объявляя 24 февраля о начале спецоперации, заявил, что ее цель — защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что для этого Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины.

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