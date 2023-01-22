Бывший премьер-министр Великобритании Джонсон прибыл на Украину

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибыл на Украину. Об этом 22 января в своем Telegram-канале сообщило украинское издание «Клименко тайм».

Утверждается, что Джонсон побывал в городе Буче под Киевом. К публикации также прикреплены несколько фотографий, на которых бывший премьер-министр стоит на фоне разрушенных зданий.

В конце ноября 2022 года газета Financial Times сообщила, что Джонсон планирует больше времени проводить в Вашингтоне, чтобы быть посредником и обеспечивать бесперебойность помощи Украине со стороны США. По словам одного из друзей политика, он очень обеспокоен ситуацией на Украине.

Кроме того, новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак намекнул, что Борис Джонсон может стать международным посредником, в задачи которого будет входить помощь Украине в восстановлении разрушенных территорий. Формальной же должности пока для Джонсона еще не создано.

В должности премьер-министра Джонсон трижды посещал Украину. В последний раз — в конце августа. Тогда он заявил, что Лондон продолжит активно поддерживать Киев.

Джонсон объявил о своей отставке 7 июля прошлого года на фоне ухода из правительства свыше 50 политиков, подчеркнув, что гордится своими деяниями на посту. Экс-глава правительства Великобритании запомнился как наиболее горячо поддерживающий Киев политик, продвигающий антироссийскую повестку.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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