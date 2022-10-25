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FT узнала о намерении Джонсона продвигать поддержку Киева

FT: Джонсон хочет заняться продолжением продвижения поддержки Украины западными странами
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Фото: Global Look Press/Mauricio Campino
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Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует больше времени проводить в Вашингтоне, чтобы быть посредником и обеспечивать бесперебойность помощи Украине со стороны США. Об этом сообщила газета Financial Times в понедельник, 24 октября.

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По информации источников издания, близких к окружению Джонсона, политик не намерен полностью выбывать из политической деятельности Великобритании после отказа выдвигать свою кандидатуру на пост главы страны.

«Я верю, что я еще могу много дать, но я боюсь, что сейчас просто не то время», — пояснил экс-премьер-министр.

По словам одного из друзей Джонсона, он очень обеспокоен ситуацией на Украине.

Более того, новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак намекнул, что Борис Джонсон может стать международным посредником, в задачи которого будет входить помощь Украине в восстановлении разрушенных территорий. Формальной же должности пока для Джонсона еще не создано.

Ранее в этот день координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что США не будут направлять свои войска на Украину.

Также в понедельник президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал Израиль за отказ от поставок стране систем противовоздушной обороны (ПВО).

При этом накануне газета The New York Times сообщила, что Израиль передал Украине данные разведки, необходимые для борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).

Между тем 24 октября канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия в ближайшее время поставит Украине еще три системы ПВО IRIS-T.

Страны Запада начали активнее вооружать Украину на фоне проводимой Москвой с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса.

Киев проводит военную операцию против жителей региона, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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