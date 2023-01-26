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Сотни семей жертв взрыва в порту Бейрута вышли на протесты

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Фото: REUTERS/Aziz Taher
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В Бейруте перед Дворцом правосудия собрались сотни членов семей жертв взрыва в порту ливанской столицы, произошедшего три года назад, протестуя против решения властей освободить всех задержанных по делу. Как сообщает 26 января «РИА Новости», к протестующим присоединились активисты и представители оппозиции.

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Мощный взрыв произошел на складе в порту Бейрута 4 августа 2020 года. Его жертвами стали более 150 человек, свыше 6 тыс. получили ранения различной степени тяжести. Взрыв разрушил и повредил сотни зданий.

В связи с митингом около Дворца были приняты усиленные меры контроля при участии ливанской армии и служб внутренней безопасности. Протестующие подняли флаг Ливана, в котором заменили красный цвет на черный в знак протеста против принятого накануне решения генпрокурора страны Гассана Овейдата.

Демонстранты также держали в руках фотографии погибших в результате взрыва и выкрикивали лозунги против Овейтада.

25 января генпрокурор решил освободить всех обвиняемых во взрыве и дал распоряжение ограничить передвижение вышеуказанных лиц за пределы страны.

Овейдат также постановил передать дела проходящих по делу о взрыве в распоряжение Совета судей в случае его созыва.

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