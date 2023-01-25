В Ливане решили освободить всех задержанных по делу о взрыве в порту Бейрута

Государственный прокурор высшей судебной инстанции Ливана Гассан Овейдат принял решение об освобождении всех обвиняемых во взрыве в порту Бейрута, произошедшем в 2020 году. Об этом сообщил ливанский телеканал LBC в среду, 25 января.

Отмечается также, что прокурор дал распоряжение ограничить передвижение вышеуказанных лиц за пределы Ливана.

«Государственный обвинитель кассационной инстанции судья Гассан Овейдат постановил освободить всех без исключения арестованных по делу о взрыве в порту и воспрепятствовать их выезду из страны», — говорится в материале.

Овейдат также постановил передать дела проходящих по делу о взрыве в распоряжение Совета судей в случае его созыва.

4 августа 2020 года в порту Бейрута произошел мощный взрыв на складе. Погибло более 150 человек, свыше 6 тыс. получили ранения различной степени тяжести. Взрыв разрушил и повредил сотни зданий.

В апреле 2021 года немецкие компании представили проект по восстановлению данных объектов, а также по преобразованию расположенных рядом с ними территорий в жилые районы, пляжи и парки. Он оценивается в $5–15 млрд.

По официальной версии властей, сдетонировали около 2,75 тыс. т аммиачной селитры, изъятой таможней Ливана шесть лет назад. Позже выяснилось, что владельцем судна Rhosus, которое доставило груз с селитрой в порт Бейрута в 2013 году, был российский бизнесмен Игорь Гречушкин.

В сентябре сообщалось, что сдетонировавший в 2020 году в порту Бейрута груз аммиачной селитры принадлежал фирме Savaro. Она входит в сеть компаний, в том числе офшорных, за которой стоит украинский бизнесмен Владимир Верноболь.