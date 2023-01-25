Реклама
Прямой эфир
Интернет
В ЕС запланировали провести расследование против Microsoft из-за сбоя в Teams
Мир
МИД РФ выразил надежду на соблюдение Эстонией правил ООН в вопросе судоходства
Мир
В Грузии выразили обеспокоенность заявлением Киева о возможной эвакуации украинцев
Мир
Медведев предрек украинским властям потерю выхода к морю
Мир
Шольц затруднился назвать стоимость поставок танков на Украину
Мир
СМИ сообщили о взрывах в Запорожье
Общество
Владимир Путин отметил вклад мэра Москвы в создание кластера «Ломоносов»
Мир
ЮНЕСКО внесла исторический центр Одессы в список Всемирного наследия
Мир
Экс-президент Польши заявил об уникальном для ФРГ шансе «разобраться» с Россией
Политика
Колокольцев сравнил поведение Киева с предательством Иуды
Мир
Финляндия выдала Турции лицензию на экспорт оборонной продукции
Происшествия
Девять человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Тульской области

В Ливане решили освободить всех задержанных по делу о взрыве в порту Бейрута

0
Фото: Global Look Press/Marwan Naamani
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Государственный прокурор высшей судебной инстанции Ливана Гассан Овейдат принял решение об освобождении всех обвиняемых во взрыве в порту Бейрута, произошедшем в 2020 году. Об этом сообщил ливанский телеканал LBC в среду, 25 января.

Бейрут, пока горячо: из-за чего ливанская столица оказалась в руинах
Причины мощнейших взрывов сводятся к нескольким версиям — от техногенной катастрофы до теракта

Отмечается также, что прокурор дал распоряжение ограничить передвижение вышеуказанных лиц за пределы Ливана.

«Государственный обвинитель кассационной инстанции судья Гассан Овейдат постановил освободить всех без исключения арестованных по делу о взрыве в порту и воспрепятствовать их выезду из страны», — говорится в материале.

Овейдат также постановил передать дела проходящих по делу о взрыве в распоряжение Совета судей в случае его созыва.

4 августа 2020 года в порту Бейрута произошел мощный взрыв на складе. Погибло более 150 человек, свыше 6 тыс. получили ранения различной степени тяжести. Взрыв разрушил и повредил сотни зданий.

В апреле 2021 года немецкие компании представили проект по восстановлению данных объектов, а также по преобразованию расположенных рядом с ними территорий в жилые районы, пляжи и парки. Он оценивается в $5–15 млрд.

По официальной версии властей, сдетонировали около 2,75 тыс. т аммиачной селитры, изъятой таможней Ливана шесть лет назад. Позже выяснилось, что владельцем судна Rhosus, которое доставило груз с селитрой в порт Бейрута в 2013 году, был российский бизнесмен Игорь Гречушкин.

В сентябре сообщалось, что сдетонировавший в 2020 году в порту Бейрута груз аммиачной селитры принадлежал фирме Savaro. Она входит в сеть компаний, в том числе офшорных, за которой стоит украинский бизнесмен Владимир Верноболь.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023