В РФ введут штрафы за сокрытие информации о парниковых выбросах

Госдума в феврале может принять в первом чтении правительственный законопроект «Об изменениях в КоАП РФ», узнали «Известия». В документе предлагается внести в кодекс новую административную статью: «Непредставление, несвоевременное представление отчета о выбросах парниковых газов или предоставление заведомо недостоверной информации».

За ее нарушение должностных лиц хотят наказывать штрафом от 35 тыс. до 50 тыс. рублей, индивидуальных предпринимателей — от 100 тыс. до 250 тыс., юрлиц от 100 тыс. до 500 тыс. рублей, впрочем, предусмотрено и предупреждение. Тяжесть административных правонарушений нужно рассматривать вместе со спецификой деятельности и субъектами, которые могут их совершать, уточняется в пояснительной записке.

В ней также говорится, что сейчас воздействовать на противоправное поведение таких компаний невозможно, так как в действующем законодательстве РФ об административных правонарушениях нет средств влияния на них. При этом сами по себе требования по представлению углеродной отчетности введены Законом № 296-ФЗ. Как раз, чтобы обеспечить его исполнение, и предлагается ввести новый состав административного правонарушения.

На этой неделе положительные заключения на законопроект дали Счетная палата и правовое управление Госдумы. Документы есть в распоряжении «Известий».

«Замечаний правового характера по проекту федерального закона не имеется», — говорится в заключении правового управления.

«Счетная палата сообщает об отсутствии замечаний и предложений», — отмечается в решении этого органа.

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Парниковый период: за сокрытие информации о выбросах введут штрафы