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УЕФА перенес место проведения матча за Суперкубок УЕФА 2023 года из Казани в Афины

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Фото: REUTERS/Denis Balibouse
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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отозвал у Казани право на проведение матча за Суперкубок в 2023 году и перенес его в Афины. Об этом сообщается на официальном сайте союза по итогам заседания исполкома организации в среду, 25 января.

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«Исполнительный комитет УЕФА принял решение о переносе Суперкубка УЕФА 2023 года из Казани (Россия) в Афины (Греция). Игра состоится на стадионе имени Георгиоса Караискакиса в столице Греции в среду, 16 августа», — сообщается на сайте.

Днем ранее Российский футбольный союз (РФС) согласовал с УЕФА порядок дальнейшего взаимодействия по вопросу возвращения сборных и клубов РФ на международную арену. В РФС сообщили, что следующая очная встреча с участием представителей РФС и УЕФА состоится в феврале.

В конце декабря сообщалось, что УЕФА собирается ослабить санкции в отношении российского футбола. На первом этапе предполагается ослабление только в отношении юношей и молодежи. В тот же день в РФС анонсировали, что международный турнир по футболу для юношеских сборных команд пройдет под эгидой УЕФА в мае 2023 года в Волгограде.

Кроме того, в том же месяце Международная федерация футбола (ФИФА) заявила, что не станет препятствовать участию России в отборе на чемпионат мира 2026 года при переходе в Азиатскую конфедерацию (АФК). Об этой возможности говорил в ноябре Дюков, однако по итогам заседание исполкома обсуждение этого вопроса было приостановлено.

В мае в УЕФА отклонили заявку России на проведение чемпионата Европы по футболу 2028 или 2032 года.

28 февраля УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях в связи с началом операции РФ по защите Донбасса.

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