РФС и УЕФА согласовали порядок взаимодействия по возвращению команд из РФ в турниры

Российский футбольный союз (РФС) согласовал с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) порядок дальнейшего взаимодействия по вопросу возвращения сборных и клубов РФ на международную арену. Об этом сообщили 24 января в службе коммуникаций РФС.

«Стороны согласовали порядок дальнейшего взаимодействия и договорились продолжить контакты. Следующая очная встреча с участием представителей РФС и УЕФА состоится в феврале», — сообщили в РФС.

30 декабря прошлого года глава РФС Александр Дюков рассказал, что Российский союз вместе с УЕФА намерены создать рабочую группу, которая займется созданием дорожной карты по возвращению российских команд на международные турниры.

23 декабря сообщалось, что УЕФА собирается ослабить санкции в отношении российского футбола. На первом этапе предполагается ослабление только в отношении юношей и молодежи. В тот же день в РФС анонсировали, что международный турнир по футболу для юношеских сборных команд пройдет под эгидой УЕФА в мае 2023 года в Волгограде.

Кроме того, в том же месяце Международная федерация футбола (ФИФА) заявила, что не станет препятствовать участию России в отборе на чемпионат мира 2026 года при переходе в Азиатскую конфедерацию (АФК). Об этой возможности говорил в ноябре Дюков, однако по итогам заседание исполкома обсуждение этого вопроса было приостановлено.

В мае в УЕФА отклонили заявку России на проведение чемпионата Европы по футболу 2028 или 2032 года.

28 февраля УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях в связи с началом операции РФ по защите Донбасса.