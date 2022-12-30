РФС и УЕФА создадут рабочую группу по возвращению команд из России в турниры

Российский футбольный союз (РФС) совместно с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) намерены создать рабочую группу, которая займется созданием дорожной карты по возвращению российских команд на международные турниры. Об этом 30 декабря заявил глава РФС Александр Дюков в беседе с журналистами.

«Сегодня завершили заседание исполкома. Продолжили обсуждение перехода в Азию. Принято решение обратиться к УЕФА по вопросу создания рабочей группы. Пригласили туда трех членов УЕФА, хотим также пригласить представителей МОКа и ФИФА. С ними разговора об участии в рабочей группе не было. Думаю, ФИФА заинтересуется, им тоже важно найти решение. Цель — анализ и выработка дорожной карты по скорейшему возвращению российских команд в международные турниры», — сообщил он.

Как рассказал Дюков, группа по работе над дорожной картой будет сформирована сразу после праздников и продолжит работать до 1 апреля. Глава РФС также отметил, что создание рабочей группы не указывает на потепление отношений со стороны УЕФА.

«Для нас важно принять участие в чемпионате мира 2026 года, поэтому рабочая группа будет прорабатывать вариант, при котором это возможно. Неправильно говорить, что УЕФА стал более сговорчивым. Мы конкретизировали подходы к тому, как решить вопрос. Конечно, УЕФА не хочет нас терять, иначе давно бы исключили. Со стороны УЕФА отношение к нам не менялось», — резюмировал Дюков.

Ранее, 27 декабря, Международная федерация футбола (ФИФА) заявила, что не станет препятствовать участию России в отборе на чемпионат мира 2026 года при переходе в Азиатскую конфедерацию (АФК).

До этого, 23 декабря, Дюков отмечал, что возвращение российских футбольных сборных и клубов к играм в Европе сейчас под большим вопросом, и в данной ситуации Российский футбольный союз (РФС) «не видит света в конце тоннеля». В тот же день появилась информация о том, что УЕФА собирается ослабить санкции в отношении российского футбола. На первом этапе предполагается ослабление только в отношении юношей и молодежи, а ограничения в отношении основной национальной команды и клубов пока останутся без изменений.

В ноябре в РФС заявили о возможности перейти в азиатскую конфедерацию.

В мае в УЕФА отклонили заявку России на проведение чемпионата Европы по футболу 2028 или 2032 года.

28 февраля УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях в связи с началом операции РФ по защите Донбасса. Также сборная России по футболу была отстранена от участия на ЧМ-2022 и Евро-2024.