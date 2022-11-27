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РФС обсудит вопрос перехода в Азиатскую конфедерацию на ближайшем исполкоме
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РФС обсудит вопрос перехода в Азиатскую конфедерацию на ближайшем исполкоме

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Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
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Российский футбольный союз (РФС) обсудит вопрос перехода в Азиатскую конфедерацию на ближайшем исполкоме. Об этом в воскресенье, 27 ноября, заявил президент РФС Александр Дюков.

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«Этот вопрос рассмотрим на исполкоме. Не уверен, что будет принято решение, но ситуация требует обсуждения», — сказал он журналистам.

Он подчеркнул, что еще несколько месяцев назад это было преждевременно, но в настоящий момент эта та возможность, которую необходимо рассмотреть.

При этом Дюков отметил, что, кроме проведения официальных матчей, сотрудничество Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с РФ продолжается.

19 ноября в беседе с «Известиями» вратарь и капитан московского «Динамо» Антон Шунин заявил, что каждому игроку, спортсмену и болельщику обидно от решения УЕФА и Международной федерации футбола (ФИФА) не допускать российские команды к соревнованиям.

На вопрос о возможности перехода сборной России в Азиатскую конфедерацию футболист ответил, что играть официальные матчи всегда лучше, чем товарищеские.

Азиатская конфедерация футбола — главная футбольная организация в Азиатском регионе и Австралии.

28 февраля УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях в связи с началом операции РФ по защите мирного населения Донбасса.

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