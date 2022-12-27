ФИФА допустила участие России в отборе на ЧМ-2026 при переходе в Азию
Международная федерация футбола (ФИФА) не станет препятствовать участию России в отборе на чемпионат мира по этому виду спорта 2026 года (ЧМ‑2026) при переходе в Азиатскую конфедерацию (АФК). Об этом 27 декабря сообщил телеканал «Матч ТВ» со ссылкой на источник в ФИФА.
Отмечается, что данный факт может стать решающим аргументом для перехода в АФК.
Ранее, 23 декабря, исполком Российского футбольного союза (РФС) отложил принятие решения о переходе в АФК. По словам президента РФС Александра Дюкова, итоговое решение будет принято 27 декабря. Подать документы на вступление, чтобы сборная России успела принять участие в квалификации ЧМ‑2026, можно до 31 декабря.
В то же время стало известно, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) собирается ослабить санкции в отношении российского футбола. На первом этапе предполагается ослабление только в отношении юношей и молодежи.
О возможности перейти в Азиатскую конфедерацию в РФС заявили 27 ноября.
УЕФА и ФИФА не допускают российские сборные и клубы до участия в международных турнирах в связи с проводимой Москвой с 24 февраля спецоперацией по защите Донбасса, напоминает «Спорт-Экспресс».