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В РФС заявили об отсутствии надежды на возвращение спортсменов РФ в Европу

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Ольга Мальцева
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Возвращение российских футбольных сборных и клубов к играм в Европе сейчас под большим вопросом, и в данной ситуации Российский футбольный союз (РФС) «не видит света в конце тоннеля». Об этом 23 декабря заявил президент организации Александр Дюков.

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«Не факт, что в случае стабилизации политической ситуации удастся сразу же снять все ограничения. Конечно, не получится переходить из одной конфедерации в другую, а потом обратно. Дети мечтают в первую очередь играть. Понятно, что европейский футбол нам ближе — все знают клубы, футболистов и так далее», — сообщил Дюков журналистам.

Также он отметил, что окончательное решение о возможном выходе РФС из Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) будет принято 27 декабря, пишет «Спорт-Экспресс». Отстранение сборных России от игр в организации считают несправедливым и политически мотивированным.

«Выбрали работу по двум направлениям. Первое — защита наших интересов в судах, в Спортивном арбитражном суде (CAS), но нам было отказано в апелляции, хотя мы не получили полный текст решения. Второе — скорейшее возвращение команд в официальные турниры. Вели диалог с УЕФА, искали пути снятия бана», — рассказал глава РФС.

Ранее в пятницу стало известно, что УЕФА собирается ослабить санкции в отношении российского футбола. На первом этапе предполагается ослабление только в отношении юношей и молодежи. Тогда же в РФС анонсировали, что международный турнир по футболу для юношеских сборных команд пройдет в мае 2023 года в Волгограде. Соревнования пройдут под эгидой УЕФА.

В ноябре в РФС заявили о возможности перейти в азиатскую конфедерацию. В то же время глава организации Дюков подчеркнул, что в настоящий момент сотрудничество России с УЕФА продолжается во всех сферах, кроме проведения официальных матчей. 23 декабря стало известно, что РФС отложил решение о возможности перехода в Азиатскую конфедерацию футбола до следующей недели.

В конце октября УЕФА выплатил России компенсацию за отмену финала Лиги чемпионов, который должен был пройти в Санкт-Петербурге, однако позже его перенесли во Францию.

В мае в УЕФА отклонили заявку России на проведение чемпионата Европы по футболу 2028 или 2032 года.

28 февраля УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях в связи с началом операции РФ по защите Донбасса. Также сборная России по футболу была отстранена от участия на ЧМ-2022 и Евро-2024.

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