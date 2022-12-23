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В РФС объявили о юношеском турнире УЕФА в Волгограде в 2023 году

Юношеский турнир под эгидой УЕФА пройдет весной в Волгограде
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Международный турнир по футболу для юношеских сборных команд пройдет в мае 2023 года в Волгограде. Об этом в пятницу, 23 декабря, сообщили ТАСС в службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС).

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Отмечается, что соревнования пройдут под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«В мае 2023 года планируется проведение международного турнира развития УЕФА для юношеских сборных команд в Волгограде. Договоренности о проведении турнира были достигнуты с УЕФА несколько месяцев назад», ― заявили в РФС.

Ранее в этот день Международная федерация хоккея с мячом (FIB) отстранила сборные России и Белоруссии от участия в чемпионате мира 2023 года.

Причиной решения в организации назвали «геополитическую ситуацию». Соревнования пройдут в Швеции, хотя изначально местом проведения чемпионата мира была выбрана Россия.

В ноябре в РФС заявили о возможности перейти в Азиатскую конфедерацию. В то же время глава организации Александр Дюков подчеркнул, что в настоящий момент сотрудничество России с УЕФА продолжается во всех сферах, кроме проведения официальных матчей.

В конце октября УЕФА выплатили России компенсацию за отмену финала Лиги чемпионов, который было запланировано провести в Санкт-Петербурге, однако позже его перенесли во Францию.

В мае в УЕФА отклонили заявку России на проведение чемпионата Европы по футболу 2028 или 2032 года.

28 февраля УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях в связи с началом операции РФ по защите Донбасса. Также сборная России по футболу была отстранена от участия на ЧМ-2022 и на Евро-2024.

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