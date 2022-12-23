В РФС объявили о юношеском турнире УЕФА в Волгограде в 2023 году

Международный турнир по футболу для юношеских сборных команд пройдет в мае 2023 года в Волгограде. Об этом в пятницу, 23 декабря, сообщили ТАСС в службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС).

Отмечается, что соревнования пройдут под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«В мае 2023 года планируется проведение международного турнира развития УЕФА для юношеских сборных команд в Волгограде. Договоренности о проведении турнира были достигнуты с УЕФА несколько месяцев назад», ― заявили в РФС.

Ранее в этот день Международная федерация хоккея с мячом (FIB) отстранила сборные России и Белоруссии от участия в чемпионате мира 2023 года.

Причиной решения в организации назвали «геополитическую ситуацию». Соревнования пройдут в Швеции, хотя изначально местом проведения чемпионата мира была выбрана Россия.

В ноябре в РФС заявили о возможности перейти в Азиатскую конфедерацию. В то же время глава организации Александр Дюков подчеркнул, что в настоящий момент сотрудничество России с УЕФА продолжается во всех сферах, кроме проведения официальных матчей.

В конце октября УЕФА выплатили России компенсацию за отмену финала Лиги чемпионов, который было запланировано провести в Санкт-Петербурге, однако позже его перенесли во Францию.

В мае в УЕФА отклонили заявку России на проведение чемпионата Европы по футболу 2028 или 2032 года.

28 февраля УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях в связи с началом операции РФ по защите Донбасса. Также сборная России по футболу была отстранена от участия на ЧМ-2022 и на Евро-2024.