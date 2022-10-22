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Спорт
УЕФА выплатил компенсацию РФ за отмену финала Лиги чемпионов в Петербурге

УЕФА выплатил компенсацию РФ за отмену финала Лиги чемпионов в Петербурге

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Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выплатил российской стороне компенсацию за отмену финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге. Об этом 22 октября сообщил генеральный директор оргкомитета по подготовке финала Лиги чемпионов сезона-2021/22 в Петербурге Алексей Сорокин, пишет «Спорт-Экспресс».

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«Все компенсации со стороны УЕФА выплачены всем подрядным организациям. Вопрос закрыт. УЕФА ничего не должен теперь. Никаких трудностей не было, просто долго обсуждалась сумма. Это были нормальные, рабочие обсуждения. Не могу с уверенностью сказать об их отношениях с руководством стадиона в Санкт-Петербурге. С нашей точки зрения, все расходы подрядным организациям были компенсированы», — рассказал он.

Ранее, 25 февраля, решением УЕФА проведение финала Лиги чемпионов (ЛЧ) 2022 года было перенесено из Санкт-Петербурга во Францию.

Финальная игра ЛЧ должна была состояться 28 мая на петербургском стадионе «Газпром Арена».

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