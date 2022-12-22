Сборную РФ по хоккею с мячом отстранили от участия в чемпионате мира 2023 года
Российская сборная по хоккею с мячом отстранена от участия в чемпионате мира 2023 года. Такое решение было озвучено 22 декабря пресс-службой Международной федерацией хоккея с мячом (FIB).
«Из-за геополитической ситуации сборные России и Белоруссии не сыграют на чемпионате мира 2023 года», — указано в пресс-релизе.
Отмечается, что следующий чемпионат мира пройдет в Швеции, однако изначально его планировалось организовать на территории России.
Российская сборная по хоккею с мячом 12 раз забирала золотую медаль чемпионата мира. Последний раз это произошло в 2019 году. С тех пор чемпионаты не проводились из-за коронавирусных ограничений.
Ранее, 27 октября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о подготовке серии мероприятий для российских спортсменов в ответ на отстранение их от участия в международных соревнованиях.
Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. 1 марта призыву МОК последовала FIVB и отстранила от международных турниров сборные и клубы из РФ и Белоруссии.