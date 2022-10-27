Песков заявил о подготовке серии мероприятий для российских спортсменов

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 27 октября заявил о подготовке серии мероприятий для российских спортсменов в ответ на отстранение их от участия в международных соревнованиях.

Таким образом Песков прокомментировал вопрос журналистов о том, будут ли для российских волейболистов, которых не допустили на квалификационный олимпийский тур, организованы игры в рамках БРИКС.

«Речь идет о подготовке целой серии мероприятий для профессиональных спортсменов как внутрироссийских, так и формате тех организаций, в которых Россия имеет партнеров и союзников, чтобы позволить нашим спортсменам не терять квалификацию и продолжить спортивную карьеру. Над этим работает Минспорт», — отметил Песков.

Ранее в этот день стало известно, что мужская и женская сборные России по волейболу отстранены от участия в квалификации на летние Игры-2024 в Париже Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. 1 марта призыву МОК последовала FIVB и отстранила от международных турниров сборные и клубы из РФ и Белоруссии.

В апреле президент России Владимир Путин предложил альтернативу отмененным в РФ турнирам. Путин предложил восполнить международные соревнования отечественными состязаниями, в которых будет обеспечено участие зарубежных атлетов, и поручил правительству разработку перечня новых спортивных форматов.

Он объяснил важность подобной меры необходимостью сохранения «соревновательной активности спортсменов» в условиях давления, «с которым сталкиваются Россия и ее граждане».

В сентябре министр спорта Олег Матыцин рассказал «Известиями», о том, что сейчас министерством рассматриваются новые форматы — с привлечением участников из стран БРИКС, ШОС. Будет сохраняться тесное взаимодействие в рамках СНГ.

Матыцин добавил, что подобные мероприятия нужны для того, чтобы обеспечить соревновательность и материальную заинтересованность, в том числе заинтересованность в плане присвоения спортсменам званий и разрядов по итогам российских соревнований.