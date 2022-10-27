Реклама
Прямой эфир
Экономика
ЕС заморозил российские активы на сумму €17,5 млрд
Общество
СК возбудил уголовное дело против основателя Gulagu.net о фейках об армии
Мир
В Китае указали на рост риска конфликта из-за поставок США оружия Тайваню
Экономика
Костин назвал необратимым для РФ отказ от доллара и евро
Мир
Во всех областях Украины объявлена воздушная тревога
Авто
У российских дилеров заканчиваются запасы Lada Vesta
Мир
РФ направила Франции ноту из-за нападения украинцев на россиян в Нормандии
Общество
Россияне стали реже покупать тыквы для Хеллоуина
Мир
Путин выразил соболезнования президенту Ирана в связи с терактом в Ширазе
Мир
Песков назвал ложью слова властей Польши о том, что СССР не освобождал страну
Экономика
Турция в сентябре установила новый рекорд экспорта в Россию
Экономика
Стоимость новостроек в Подмосковье за год выросла на 24,2%

Песков заявил о подготовке серии мероприятий для российских спортсменов

0
Фото: ТАСС/Бобылев Сергей
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 27 октября заявил о подготовке серии мероприятий для российских спортсменов в ответ на отстранение их от участия в международных соревнованиях.

Таким образом Песков прокомментировал вопрос журналистов о том, будут ли для российских волейболистов, которых не допустили на квалификационный олимпийский тур, организованы игры в рамках БРИКС.

Стартовая линия: Путин предложил альтернативу отмененным в РФ турнирам
Как российские атлеты реагируют на ограничения в отношении нашего спорта

«Речь идет о подготовке целой серии мероприятий для профессиональных спортсменов как внутрироссийских, так и формате тех организаций, в которых Россия имеет партнеров и союзников, чтобы позволить нашим спортсменам не терять квалификацию и продолжить спортивную карьеру. Над этим работает Минспорт», — отметил Песков.

Ранее в этот день стало известно, что мужская и женская сборные России по волейболу отстранены от участия в квалификации на летние Игры-2024 в Париже Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. 1 марта призыву МОК последовала FIVB и отстранила от международных турниров сборные и клубы из РФ и Белоруссии.

В апреле президент России Владимир Путин предложил альтернативу отмененным в РФ турнирам. Путин предложил восполнить международные соревнования отечественными состязаниями, в которых будет обеспечено участие зарубежных атлетов, и поручил правительству разработку перечня новых спортивных форматов.

Он объяснил важность подобной меры необходимостью сохранения «соревновательной активности спортсменов» в условиях давления, «с которым сталкиваются Россия и ее граждане».

В сентябре министр спорта Олег Матыцин рассказал «Известиями», о том, что сейчас министерством рассматриваются новые форматы — с привлечением участников из стран БРИКС, ШОС. Будет сохраняться тесное взаимодействие в рамках СНГ.

Матыцин добавил, что подобные мероприятия нужны для того, чтобы обеспечить соревновательность и материальную заинтересованность, в том числе заинтересованность в плане присвоения спортсменам званий и разрядов по итогам российских соревнований.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022