Реклама
Прямой эфир
Мир
Оппозиция Греции внесла вотум недоверия правительству из-за скандала с прослушкой
Мир
Небензя указал на невозможность поставок удобрений Сирии из-за санкций США
Политика
Совфед ратифицировал соглашение с Белоруссией о взаимопризнании виз
Мир
Байден обсудил с лидерами стран Европы координацию в вопросе поддержки Киева
Мир
МИД РФ выразил надежду на соблюдение Эстонией правил ООН в вопросе судоходства
Мир
В Грузии выразили обеспокоенность заявлением Киева о возможной эвакуации украинцев
Мир
Постпредство РФ указало на неправомерность включения Одессы в список наследия ЮНЕСКО
Мир
В Берлине антивоенные активисты вышли на митинг против поставок танков Украине
Спорт
Украинские фигуристы согласились дать интервью на русском языке
Общество
Владимир Путин отметил вклад мэра Москвы в создание кластера «Ломоносов»
Происшествия
Уголовное дело возбуждено после ДТП с микроавтобусом в Тульской области
Мир
СМИ сообщили о трех многотысячных митингах в Барселоне

Небензя указал на невозможность поставок удобрений Сирии из-за санкций США

Постпред РФ при ООН Небензя: Россия не может поставить Сирии удобрения из-за санкций США
0
Фото: Global Look Press/MFA Russia
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Поставка российских удобрений, заблокированных в европейских портах, в Сирию пока невозможна из-за санкций США. Об этом заявил 25 января постпред РФ при ООН Василий Небензя.

По закону Цезаря: США ввели санкции против Асада и его семьи
Эксперты видят в новых ограничениях желание Вашингтона сменить режим в Сирии

«Из-за принятого властями США «акта Цезаря» (санкции против Дамаска. — Ред.) ввезти их в Сирию невозможно из-за их так называемого двойного назначения. На эту проблему мы и сирийские коллеги уже обращали внимание Генерального секретаря ООН», — сказал он на заседании Совета Безопасности ООН.

Небензя указал, что Россия готова безвозмездно направить Дамаску партию удобрений, заблокированных в странах ЕС из-за санкций. Он также указал, что Москва рассчитывает получить от ООН информацию о том, какие меры для решения этой проблемы предпринимаются.

12 ноября прошлого года замглавы МИД РФ Сергей Вершинин рассказал, что в европейских портах под арестом находится до 280 тыс. т минеральных российских удобрений. Спустя несколько дней стало известно, что Великобритания, ЕС и США ослабили санкции против России в области сельского хозяйства, чтобы облегчить процесс попадания российского продовольствия и удобрений на рынки развивающихся стран для недопущения голода в мире.

Спустя месяц, 19 декабря, генсек ООН Антониу Гутерриш сообщил о получении разрешения на вывоз грузов российских удобрений, застрявших в портах Нидерландов, Бельгии и Эстонии.

Он также заверил, что организация продолжит работать над устранением препятствий для экспорта продовольствия и удобрений РФ.

22 июля глава Минобороны РФ Сергей Шойгу и генсек ООН подписали в Стамбуле меморандум о содействии поставкам сельхозпродукции и удобрений РФ на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна. В последующие месяцы Москва не раз отмечала, что российская часть сделки по доступу продукции на рынки не исполняется.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023