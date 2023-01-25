Небензя указал на невозможность поставок удобрений Сирии из-за санкций США

Поставка российских удобрений, заблокированных в европейских портах, в Сирию пока невозможна из-за санкций США. Об этом заявил 25 января постпред РФ при ООН Василий Небензя.

«Из-за принятого властями США «акта Цезаря» (санкции против Дамаска. — Ред.) ввезти их в Сирию невозможно из-за их так называемого двойного назначения. На эту проблему мы и сирийские коллеги уже обращали внимание Генерального секретаря ООН», — сказал он на заседании Совета Безопасности ООН.

Небензя указал, что Россия готова безвозмездно направить Дамаску партию удобрений, заблокированных в странах ЕС из-за санкций. Он также указал, что Москва рассчитывает получить от ООН информацию о том, какие меры для решения этой проблемы предпринимаются.

12 ноября прошлого года замглавы МИД РФ Сергей Вершинин рассказал, что в европейских портах под арестом находится до 280 тыс. т минеральных российских удобрений. Спустя несколько дней стало известно, что Великобритания, ЕС и США ослабили санкции против России в области сельского хозяйства, чтобы облегчить процесс попадания российского продовольствия и удобрений на рынки развивающихся стран для недопущения голода в мире.

Спустя месяц, 19 декабря, генсек ООН Антониу Гутерриш сообщил о получении разрешения на вывоз грузов российских удобрений, застрявших в портах Нидерландов, Бельгии и Эстонии.

Он также заверил, что организация продолжит работать над устранением препятствий для экспорта продовольствия и удобрений РФ.

22 июля глава Минобороны РФ Сергей Шойгу и генсек ООН подписали в Стамбуле меморандум о содействии поставкам сельхозпродукции и удобрений РФ на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна. В последующие месяцы Москва не раз отмечала, что российская часть сделки по доступу продукции на рынки не исполняется.