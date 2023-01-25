Теннисист Рублев проиграл Джоковичу в четвертьфинале Australian Open

Российский теннисист Андрей Рублев уступил сербу Новаку Джоковичу в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) в Мельбурне.

Матч между ними прошел 25 января. Джокович одержал победу со счетом 6:1, 6:2, 6:4. Игра продолжалась 2 часа 4 минуты.

На счету Рублева 26 активно выигранных розыгрышей и 27 невынужденных ошибок, у Джоковича аналогичные показатели составили 30 и 21 соответственно. Россиянин также совершил шесть эйсов против 13 у соперника.

Для Джоковича, выигрывавшего Australian Open девять раз, это девятый выход в полуфинал турнира. Его следующим соперником станет американец Томми Пол.

Накануне российский теннисист Карен Хачанов впервые в своей карьере вышел в полуфинал чемпионата Australian Open. Он обыграл американца Себастьяна Корду, который отказался продолжать матч в третьем сете из-за травмы. Следующим соперником россиянина станет грек Стефанос Циципас.

Australian Open завершится 29 января. В 2022 году победителем турнира стал испанец Рафаэль Надаль, а среди женщин — австралийка Эшли Барти.