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Песков оценил перевод стрелок «часов Судного дня» ближе к «ядерной полуночи»

Песков о переводе стрелок «часов Судного дня»: ситуация в мире действительно напряженная
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Политика НАТО в отношении ядерного вооружения не ведет к какой-либо разрядке в мире. Так 25 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал перевод стрелок «часов Судного дня».

«Ситуация в целом действительно тревожная. Мы говорим о символическом проекте, но если говорить о ситуации, которую мы фактически имеем, она действительно чрезвычайно напряженная, и перспективы развития ситуации, с учетом той линии, которая была избрана НАТО под руководством США, пока не сулят каких-либо элементов разрядки», — сказал он на брифинге.

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Песков также указал, что надо трезво смотреть в глаза этой напряженности, это обязывает РФ быть начеку и принимать меры.

Накануне представители «Бюллетеня ученых-атомщиков» перевели стрелки «часов Судного дня» на 10 секунд вперед. Теперь они показывают 90 секунд до «ядерной полуночи». Это отражает представление ученых о том, что мир «приблизился к моменту гибели».

Организация «Бюллетень ученых-атомщиков» создана в 1945 году. После завершения Второй мировой войны издатели американского журнала, в котором публиковались статьи ученых-атомщиков Чикаго, обратились к научному сообществу с предложением объединить усилия в борьбе за поддержание глобальной безопасности.

Ключевым моментом в истории организации было создание в 1947 году «часов Судного дня». Их установили на отметке семь минут до полуночи. В 1949 году, когда Советский Союз провел испытания ядерной бомбы, ученые перевели часы на отметку три минуты до «уничтожения человечества».

Организация оценила ситуацию в мире как наиболее стабильную в 1991 году, когда генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев и президент США Джордж Буш — старший заключили Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-1). Часы показывали в 1991 году 23:43.

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