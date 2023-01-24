В России появятся круизные туры в труднодоступные места заповедников

В России появятся круизные туры, которые будут возить туристов на научно-исследовательских судах в труднодоступные места заповедников и национальных парков. Об этом рассказал 24 января глава Минприроды Александр Козлов.

«Маршруты разработаны — это 10 нацпарков и заповедников, куда трудно добраться по суше», — сказал он на совещании правительства с президентом страны Владимиром Путиным.

Глава Минприроды отметил, что два научно-исследовательских судна будут переоборудованы в пассажирский класс для работы по этим круизным маршрутам. Так, на судне «Профессор Хромов» работы должны быть завершены уже к предстоящему летнему сезону, а готовность судна «Академик Шакольский» запланирована на следующий год.

В сентябре прошлого года Путин поддержал идею о перепрофилировании неиспользуемых судов на Дальнем Востоке для круизного туризма.

Тогда же глава государства призвал возродить курортную зону на Каспии, а также активнее использовать потенциал Приморья, Черного, Балтийского и Азовского морей. Он обратил внимание, что путешествия должны оставаться доступными для россиян с разным уровнем дохода.