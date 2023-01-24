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Политолог назвал возможные причины массовых отставок чиновников на Украине

Политолог Сетов: коррупция и негативные внутриполитические тенденции в Киеве стали причинами массовых отставок чиновников на Украине
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Фото: ТАСС/Иван Николаев
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Возможны две причины массовых отставок чиновников на Украине — это коррупционный фактор, связанный прежде всего со снабжением Вооруженных сил Украины, и негативные внутриполитические тенденции в Киеве в целом. Об этом 24 января «Известиям» сказал заместитель руководителя департамента спецпроектов КГ «Полилог», кандидат политических наук Никита Сетов.

Массовые отставки чиновников на Украине. Главное

«Украинский режим долгое время декларировал монолитность как минимум во внешнем контуре коммуникаций, это было необходимым условием для получения западной финансовой и военной поддержки. Но по факту эта монолитность, которая, возможно, и существовала весной 2022 года, дала серьезные трещины, что нашло выражение в том числе и в публичной плоскости», — сказал Сетов.

Политолог добавил, что возможные последствия будут зависеть от назначений на должности, но «эти события точно повлияют на политический курс Киева и, следовательно, ход специальной военной операции».

О череде кадровых перестановок на Украине стало известно 24 января. Первым об уходе с поста замглавы офиса президента республики заявил Кирилл Тимошенко. Глава государства Владимир Зеленский уже издал указ об увольнении чиновника. Местные СМИ пишут, что причиной ухода Тимошенко могло быть подозрение в его адрес со стороны Национального антикоррупционного бюро страны.

Затем в отставку подал замглавы минобороны Украины Вячеслав Шаповалов. Это произошло на фоне скандала с закупкой продуктов для армии по завышенным ценам. Министр обороны Алексей Резников отставку одобрил.

Третьим за сутки чиновником, покидающим пост, стал заместитель генпрокурора Украины Алексей Симоненко. Он ушел по собственному желанию. После этого также появилась информация об отставке сразу двух заместителей министра развития общин и территорий страны — Ивана Лукери и Вячеслава Негоды. Последний причин увольнения не назвал, а Лукеря сообщил в соцсетях, что планировал уйти еще в начале года, а тот факт, что всё случилось на фоне других отставок, он назвал совпадением.

Примечательно, что незадолго до этого Зеленский сообщал о скорых масштабных кадровых перестановках в структурах центральной власти страны. Он подчеркивал, что решения касаются «управленцев разного уровня в министерствах и других структурах центральной власти — и в регионах, и в правоохранительной системе».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала кадровые перестановки на Украине переделом полянки.

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