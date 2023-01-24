Захарова назвала кадровые перестановки на Украине «переделом полянки»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова во вторник, 24 января, прокомментировала в своем Telegram-канале ряд отставок высокопоставленных украинских чиновников.

«На Украине начался очередной «передел поляны». Уже и от поляны осталась полянка. А всё делят, вурдалаки ненасытные», — написала она.

О череде кадровых перестановок на Украине стало известно ранее в этот же день. Первым 24 января об уходе с поста замглавы офиса президента республики заявил Кирилл Тимошенко. Глава государства Владимир Зеленский уже издал указ об увольнении чиновника. Местные СМИ пишут, что причиной, по которой Тимошенко решил покинуть должность, могло быть подозрение в его адрес со стороны Национального антикоррупционного бюро страны (НАБУ).

Затем в отставку подал замглавы минобороны Украины Вячеслав Шаповалов. Это произошло на фоне скандала с закупкой продуктов для армии по завышенным ценам. Министр обороны Алексей Резников отставку одобрил.

Третьим за сутки чиновником, покидающим пост, стал заместитель генпрокурора Украины Алексей Симоненко. Он ушел по собственному желанию. После этого также появилась информация об отставке сразу двух заместителей министра развития общин и территорий страны — Ивана Лукери и Вячеслава Негоды. Последний причин увольнения не назвал, а Лукеря сообщил в соцсетях, что планировал уйти еще в начале года, а тот факт, что всё случилось на фоне других отставок, он назвал совпадением.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил о скорых масштабных кадровых перестановках в структурах центральной власти страны. Он подчеркнул, что решения касаются «управленцев разного уровня в министерствах и других структурах центральной власти — и в регионах, и в правоохранительной системе».

В конце прошлой недели, 21 января, издание «Украинская правда» сообщило о задержании замминистра инфраструктуры, общин и территорий Украины Василия Лозинского при получении взятки в размере $400 тыс. В министерстве подтвердили эту информацию и заверили в его скором увольнении.

До этого, 17 января, с поста советника главы офиса президента Украины ушел и Алексей Арестович.