Рост цен на запчасти привел к увеличению выплаты по ОСАГО на 28%

По итогам декабря 2022 года средняя выплата по ОСАГО составила 91 314 рублей, что на 23% больше, чем в декабре 2021 года, и на 28% больше, чем в январе 2022-го (71 379 рублей). Об этом 24 января сообщила пресс-служба Российского союза автостраховщиков (РСА).

По мнению специалистов, эта динамика соответствует росту цен в справочнике запчастей: в новых, от 19 декабря 2022 года, средний рост цен составил по сравнению со справочником от 19 марта 28%. При этом 60–70% в структуре выплат пришлись на запчасти, остальное — на лакокрасочные материалы и ремонтные работы, сообщил президент РСА Евгений Уфимцев.

«Рост стоимости запчастей закономерно привел и к резкому росту выплат, и к более медленному, но всё же заметному росту средней премии по ОСАГО. Благодаря реформе по индивидуализации тарифов в ОСАГО страховщики могут устанавливать премию по обязательной «автогражданке» в зависимости от степени потенциальной аварийности водителя. Это повысило конкуренцию между страховыми компаниями за безаварийных автовладельцев, в результате чего рост премий для них существенно менее заметен, чем для аварийных водителей», — рассказал Евгений Уфимцев.

Он также отметил, что средняя премия увеличилась не так значительно: по итогам 2022 года в целом по России средняя премия по ОСАГО составила 6793 рубля против 5599 рублей в 2021 году (рост на 21%). Для легковых автомобилей физлиц рост средних премий оказался ниже: средняя премия по итогам 2022 года составила 6370 рублей против 5441 рубля в 2021 году (рост 17%).

20 января эксперты финансового маркетплейса «Сравни» сообщили, что средняя цена полиса ОСАГО на легковые автомобили за год выросла на 27%. В 2022 году количество проданных полисов ОСАГО на легковые автомобили на сайте «Сравни» выросло на 40% по сравнению с 2021 годом. Средний возраст застрахованного авто в России составил 11 лет, а покупателя полиса — 43 года, отметили аналитики страхового рынка.