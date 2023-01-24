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Aurus занял в 2022 году более 8% рынка новых люксовых автомобилей в РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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По итогам 2022 года в России был куплен 31 автомобиль марки Aurus. Это составляет 8,2% от всего рынка новых люксовых машин, сообщило 24 января агентство «Автостат».

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Специалисты отметили, что больше всего новых Aurus было приобретено в Москве (23 машины) и Московской области (5 штук). В Санкт-Петербурге, Курганской области и Краснодарском крае было куплено по одному люксовому автомобилю бренда.

Аналитики агентства отметили, что владельцами 21 Aurus в 2022 году стали юридические лица, а остальные 10 машин были оформлены на физических лиц.

Aurus является первым российским автомобильным брендом в категории «люкс». Серийное производство седанов Aurus Senat стартовало в мае 2021 года на заводе в Елабуге, а в конце ноября прошлого года здесь же был налажен выпуск нового внедорожника Aurus Komendant. Производственные мощности рассчитаны на выпуск до 5 тыс. автомобилей в год.

22 января стало известно, что российские автомобили Aurus планируется выпускать в электроверсии. Об этом рассказала вице-премьер Виктория Абрамченко. Она сообщила, что правительство Российской Федерации оснащено Aurus и машины собираются выпускать с электрическими силовыми установками.

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