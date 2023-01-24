Российские школьники за рубежом смогут получить аттестаты без итоговых экзаменов

Правительство утвердило особенности сдачи итоговых экзаменов в 2023 году для российских школьников за рубежом. Соответствующее постановление 23 января подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Российские школьники, которые учатся за границей и не смогут пройти государственную итоговую аттестацию из-за организационных сложностей, вызванных действиями недружественных стран, получат документы об образовании на основе промежуточных экзаменов», — сообщается на сайте правительства России.

Как отмечается в сообщении, утвержденные особенности коснутся учеников, которые проживают за границей и учатся в школах при посольствах, обучаются дистанционно или находятся на семейном обучении.

Школьники из Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), которые закончили 2021/2022 учебный год в российских школах, могут получить аттестаты по итогам промежуточной аттестации, а также сдав ГИА за 9-й класс или ЕГЭ в соответствии с существующим порядком.

Ранее, в ноябре, сообщалось, что с выходом России из Болонской системы речи об отмене единого государственного экзамена не идет. В Минобрнауки отметили, что в будущем профильные ведомства планируют разрабатывать альтернативные варианты итоговой аттестации и подготовки к поступлению в вузы. Предполагается, что переход к ней станет плавным и будет проходить с учетом накопленного опыта и с минимизацией негативных последствий.

В 2023 году ЕГЭ будет проходить, как и прежде. Выпускникам предстоит сдать как минимум четыре дисциплины, из которых две обязательны для всех: русский язык и математика, базовая или профильная. Еще два или более предметов школьник выбирает самостоятельно в течение учебного года.