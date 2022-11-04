ЕГЭ-2023 — расписание, результаты, правила проведения

После окончания 11-го класса выпускники проходят тестирование, которое во многом определяет их дальнейшую судьбу — единый государственный экзамен (ЕГЭ). Минпросвещения совместно с Рособрнадзором уже приняли законопроект, определяющий расписание экзаменов. Какие даты выбраны для тестирования и на какие изменения лучше обратить внимание — читайте в материале «Известий».

Отменят ли ЕГЭ в 2023 году

С выходом России из Болонской системы зазвучали разговоры об отмене единого государственного экзамена. Однако в Минобрнауки уже сообщили, что пока речи об отказе от ЕГЭ не идет. В будущем профильные ведомства планируют разрабатывать альтернативные варианты итоговой аттестации и подготовки к поступлению в вузы. Предполагается, что переход к ней станет плавным и будет проходить с учетом накопленного опыта и с минимизацией негативных последствий.

Как будет проходить ЕГЭ в 2023 году

Как и прежде, выпускнику предлагается сдавать как минимум четыре дисциплины, из которых две обязательны для всех: русский язык и математика, базовая или профильная. При этом экзамен по базовой математике при поступлении в вузы не рассматривается и служит лишь для выдачи выпускнику аттестата. При желании можно сдать оба варианта экзамена по математике. Еще два или более предметов школьник выбирает самостоятельно в течение учебного года. В 2022 году в список добавилась новая дисциплина — китайский язык.

Для допуска к экзамену ученик должен отвечать ряду критериев: наличие аттестата об окончании девяти классов или об окончании среднего образования в иностранных организациях, отсутствие академической задолженности или неудовлетворительных отметок по итогам года. Еще одним обязательным условием должно быть успешное написание зимнего итогового сочинения.

Итоговое сочинение 2022–2023

В текущем учебном году написание итогового сочинения запланировано на 7 декабря. Для пересдачи сочинения есть две резервных даты — 2 февраля и 4 мая. В эти дни задание пишут те, кто не сумел справиться с ним с первого раза или пропустил общую дату по уважительной причине.

Когда досрочный ЕГЭ в 2023 году

Возможность сдать экзамен досрочно предоставляют выпускникам, повторно допущенным к экзамену после неутешительных результатов прошлого года. Для досрочной сдачи предусмотрены следующие даты:

20 марта — география, литература;

23 марта — русский язык;

27 марта — математика базового и профильного уровней;

30 марта — иностранные языки (за исключением раздела «Говорение»), биология, физика;

3 апреля — иностранные языки (раздел «Говорение»);

6 апреля — обществознание, информатика и информатика;

10 апреля — история, химия.

Резервные дни:

12 апреля — география, химия, информатика, иностранные языки (раздел «Говорение»), история;

14 апреля — иностранные языки (за исключением раздела «Говорение»), литература, физика, обществознание, биология;

17 апреля — русский язык;

19 апреля — математика профильного уровня.

Даты проведения ЕГЭ 2023 — расписание экзаменов

В основной период проведения экзамены сдает большая часть учащихся, у которых нет причин писать задания досрочно. Остальные ученики в 2023 году будут писать ЕГЭ в следующие даты:

26 мая (пятница) — география, литература, химия;

29 мая (понедельник) — русский язык;

1 июня (четверг) — математика базового уровня, математика профильного уровней;

5 июня (понедельник) — история, физика;

8 июня (четверг) — обществознание;

13 июня (вторник) — иностранные языки (за исключением раздела «Говорение»), биология;

16 июня (пятница) — иностранные языки (раздел «Говорение»);

17 июня (суббота) — иностранные языки (раздел «Говорение»);

19 июня (понедельник) — информатика;

20 июня (вторник) — информатика.

Резервные дни:

22 июня (четверг) — русский язык;

23 июня (пятница) — география, литература, иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, китайский) (раздел «Говорение»);

26 июня (понедельник) — ЕГЭ по математике профильного уровня;

27 июня (вторник) — иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, китайский) (за исключением раздела «Говорение»), биология, информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ);

28 июня (среда) — обществознание, химия;

29 июня (четверг) — история, физика;

1 июля (суббота) — по всем учебным предметам.

Дополнительный период:

6 сентября (среда) — русский язык;

12 сентября (вторник) — ЕГЭ по математике базового уровня.

Все экзамены начинаются в 10:00. С собой экзаменуемый должен принести паспорт и гелиевую ручку с черными чернилами. Кроме того, на некоторых экзаменах разрешается пользоваться подручными материалами. Так, на экзамен по математике можно прийти с линейкой, а на экзамен по физике захватить еще непрограммируемый калькулятор. Для сдачи ЕГЭ по химии можно использовать периодическую таблицу элементов Менделеева, таблицу растворимости и электрохимический ряд напряжений металлов. Сдающие экзамен по географии могут пользоваться транспортиром, линейкой и калькулятором. А на ЕГЭ по литературе допускается сверка с орфографическим словарем.

Лекарства, воду и продукты питания разрешается брать с собой лишь по медицинским показаниям. Во многих аудиториях или рядом с ними устанавливают кулеры с водой, чтобы экзаменуемые могли утолить жажду.

В то же время категорически запрещается проносить в аудиторию какие-либо технические средства связи или фотофиксации, носители данных, программируемые калькуляторы или учебные пособие, не входящие в список допустимых.

Свои черновики, даже пустые, приносить в аудиторию нельзя. Все выдаваемые черновики сдаются вместе с экзаменационными материалами и бланком с ответами.

Кроме того, правилами экзамена запрещено обмениваться предметами, разговаривать, выходить из класса без сопровождающего, брать с собой бланки с заданиями или ответами, пересаживаться на другие места.

Резервные дни нужны для тех экзаменуемых, у которых тестирование по двум предметам приходится на один день. В свою очередь дополнительные даты предназначены для тех, кто не сдал экзамен с первого раза или отсутствовал по уважительным причинам. К таковым относится:

плановая операция, приходящаяся на день экзамена и подтвержденная справкой из медицинской организации;

состояние здоровья ученика, препятствующее сдаче экзамена. Также необходимо предоставить справку от врача;

ухудшение самочувствия на экзамене;

обстоятельства, не зависящие от участника экзамена, к примеру авария, природная или техногенная катастрофа;

смерть или похороны близкого родственника;

чрезвычайное происшествие в пункте проведения экзамена.

При этом не все дисциплины возможно пересдать в дополнительные дни. Заново написать экзамен, не дожидаясь следующего года, можно только по обязательным предметам — русскому языку и базовой математике.

Когда и как узнать результаты ЕГЭ-2023

Минимальные баллы по базовым дисциплинам установлены на уровне 36 тестовых баллов по русскому языку, 7 баллов по базовой математике и 27 баллов по профильной. Эти показатели сильно отличаются от пороговых значений для поступления в вузы, которые устанавливают собственные минимальные баллы, как правило значительно выше общих значений.

На обработку результатов у комиссии со дня сдачи уходит от 7 до 14 дней. Как правило, больше всего времени проходит до публикации итогов обязательных экзаменов из-за большого количества участников. На проверку предметов по выбору обычно уходит меньше дней.

Ознакомиться с результатами тестирования можно на портале ЕГЭ или сайте госуслуг, используя паспортные данные участника экзамена или код регистрации. Позднее результаты ЕГЭ публикуют учебные учреждения и в некоторых случаях региональные министерства образования.

В течение двух рабочих дней после публикации результатов выпускник вправе подать апелляцию, выразив несогласие с итогами проверки. При этом невозможно оспорить результаты, если ошибка была допущена в оформлении или в тестовой части экзамена. Кроме того, баллы на рассмотрении апелляции могут не только добавить, но и снять.

В августе руководитель методической разработки образовательных программ компании MAXIMUM Education Артем Мушта рассказал «Известиям», какие изменения претерпят задания ЕГЭ по разным предметам в 2023 году. Он уточнил, что больше всего перемены коснулись заданий по истории и биологии.

Также «Известия» подготовили материал о правилах проведения и публикации результатов ОГЭ в 2023 году.