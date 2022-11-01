ОГЭ 2023 — расписание, результаты, правила проведения

После девятого класса российские школьники проходят аттестацию в рамках Основного государственного экзамена (ОГЭ). Минпросвещения совместно с Рособрнадзором уже утвердило проект расписания экзаменов на 2023 год. «Известия» объясняют, как выпускники девятых классов будут сдавать ОГЭ и как узнавать результаты экзаменов.

Как будет проходить ОГЭ в 2023 году

В рамках ОГЭ предполагается сдача экзаменов по четырем предметам, два из которых обязательны для всех — это русский язык и математика. Другие два предмета остаются на усмотрение ученика. Он должен определиться с выбором до 1 марта 2023 года и подать соответствующее заявление. После этого поменять выбранные предметы будет возможно лишь по уважительной причине, которая к тому же должна иметь документальное подтверждение. Например, в случае болезни ученика предоставляется справка из медицинской организации.

К экзаменам будут допущены ученики, окончившие девятый класс по общеобразовательным программам, в том числе и иностранцы. Сдать ОГЭ могут и учащиеся, находившиеся на домашнем обучении.

В 2023 году фундаментальных изменений в экзаменационных заданиях не предвидится и новые темы добавляться не будут. Возможны лишь отдельные корректировки, о которых педагогам и ученикам сообщат заранее.

Для подготовки к ОГЭ ученикам девятых классов рекомендуется использовать материалы на сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ). Кроме того, разбор заданий публикуют многие образовательные порталы. Отдельно рекомендуется ознакомиться с правилами заполнения экзаменационных бланков, чтобы предотвратить возникновение технических ошибок.

Когда досрочный ОГЭ в 2023 году

Каждый год школьникам предоставляют возможность сдать ОГЭ досрочно. Эти экзамены проводятся на два-три месяца раньше базового расписания, и их результаты засчитываются точно так же, как и в основной период.

При этом для сдачи экзамена досрочно должны быть веские основания. Раньше всех ОГЭ проводят для:

выпускников школ, техникумов, лицеев и других учебных учреждений прошлых лет;

учащихся 11-х классов вечерних школ, которые заступают на военную службу;

школьников, намеревающихся переехать на ПМЖ в другую страну;

участников олимпиад и соревнований, даты которых совпадают с проведением экзаменов;

школьников, которые в момент проведения основного этапа ЕГЭ находится в санаторных или прочих медицинских учреждениях;

учащихся 11-х классов, которые находятся за пределами России и не могут вернуться в страну из-за сложных климатических условий.

Как правило, досрочную сдачу выбирают выпускники предыдущих лет, которые не смогли добиться нужного результата в первый раз.

В 2023 году даты досрочного ОГЭ выглядят следующим образом:

21 апреля (пятница) — математика;

24 апреля (понедельник) — русский язык;

27 апреля (четверг) — информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), обществознание, химия, литература;

3 мая (среда) — история, биология, физика, география, иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский).

Резервные дни:

10 мая (среда) — математика;

11 мая (четверг) — информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), обществознание, химия, литература;

12 мая (пятница) — история, биология, физика, география, иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский);

15 мая (понедельник) — русский язык;

16 мая (вторник) — по всем учебным предметам.

Даты проведения ОГЭ 2023 — расписание экзаменов

В основной период проведения экзамены сдает большая часть учащихся, у которых нет причин писать задания досрочно. Ограничить доступ к экзаменам могут неуспевающим, у которых среди годовых отметок есть хотя бы одна двойка. Остальные ученики в 2023 году будут сдавать экзамены в следующие даты:

24 мая (среда) — история, физика, биология;

30 мая (вторник) — обществознание, информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), география, химия;

2 июня (пятница) — иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский);

3 июня (суббота) — иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский);

6 июня (вторник) — русский язык;

9 июня (пятница) — математика;

14 июня (среда) — литература, физика, информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), география;

17 июня (суббота) — обществознание, биология, химия.

Резервные дни:

26 июня (понедельник) — русский язык;

27 июня (вторник) — по всем учебным предметам (кроме русского языка и математики);

28 июня (среда) — математика;

29 июня (четверг) — по всем учебным предметам (кроме русского языка и математики);

30 июня (пятница) — по всем учебным предметам;

1 июля (суббота) — по всем учебным предметам;

Экзамены по всем предметам начинаются в 10:00. При себе ученику разрешается иметь линейки, орфографический словарь, непрограммируемый калькулятор, таблицу Менделеева или таблицу растворимости для экзамена по химии. Запрещено приносить средства связи, фото- аудио- и видеоаппаратуру, носители данных, программируемые устройства и справочные материалы, не предусмотренные правилами. Недопустимо использование собственных черновиков. Все черновые материалы сдаются вместе с самой экзаменационной работой.

Кроме того, в аудиторию можно приносить ручку с чернилами черного цвета, воду и лекарства. Для сдачи экзамена необходим паспорт.

В ходе проведения экзамена участникам запрещено переговариваться между собой, самовольно менять рассадку, покидать аудиторию без сопровождающего лица, выносить с собой экзаменационные материалы, передавать предметы другим экзаменуемым.

Дополнительный период ОГЭ 2023

Если выпускник девятого класса не смог сдать экзамен по уважительной причине, он может сделать это в один из резервных дней. Пересдача предусмотрена в следующих случаях:

плановая операция, приходящаяся на день экзамена. Необходимо предоставить справку из медучреждения;

состояние здоровья ученика, препятствующее сдаче экзамена. Также заверяется справкой от врача;

ухудшение самочувствия на экзамене;

обстоятельства, не зависящие от участника экзамена, к примеру, попадание в ДТП;

смерть или похороны близкого родственника;

чрезвычайное происшествие в пункте проведения экзамена.

Дополнительные резервные дни в 2023 году назначены на следующие даты:

4 сентября (понедельник) — математика;

7 сентября (четверг) — русский язык;

12 сентября (вторник) — история, биология, физика, география;

15 сентября (пятница) — обществознание, химия, информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), литература, иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский).

Минимальный балл для получения аттестата по любому из предметов — 15. Рекомендуемый минимальный балл для отбора учащихся в профильные классы средней школы — 26. Для поступления в учреждения среднего специального образования по каждому предмету установлено отдельное количество баллов. Кроме того, критерии указываются на сайте каждого конкретного учебного учреждения. В отдельных случаях может потребоваться сдача дополнительного внутреннего экзамена.

В случае если школьнику не удалось без уважительной причины сдать один из экзаменов, он может пересдать их на следующий год.

Когда и как узнать результаты ОГЭ 2023

В течение 10 дней после сдачи экзамена становятся известны результаты. Их сообщают в учебном учреждении, а также через официальный сайт экзамена.

Для просмотра результатов необходимо ввести регион, в котором сдавался экзамен, и перейти на региональный сайт. Далее потребуются ФИО, серия и номер паспорта ученика.

Выпускник девятого класса имеет право оспорить результаты экзамена, если уверен, что при проверке была допущена ошибка. Он может подать апелляцию в течение двух рабочих дней после публикации результатов.

Основанием для апелляции не является ошибка, допущенная учеником в оформлении экзаменационных материалов. Не примут апелляцию и в том случае, если у учащегося есть вопросы к структуре и содержанию экзамена. Не подлежат оспариванию задания с кратким ответом.