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Эксперт оценил изменения в ЕГЭ по истории и биологии

Эксперт Мушта: самые большие изменения в КИМ по ЕГЭ произошли по истории и биологии
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Самые серьезные изменения в демоверсиях контрольно-измерительных материалов (КИМ) по единому государственному экзамену (ЕГЭ) в 2023 году произошли по истории и биологии. Об этом 25 августа «Известиям» рассказал руководитель методической разработки образовательных программ компании MAXIMUM Education Артем Мушта.

Любая речь: языки народов России предложили включить в ЕГЭ
Сейчас их преподают в школах, но полученные баллы не учитывают при поступлении в вуз

По его словам, в изменениях по обоим предметам прослеживается явная тенденция к преобразованию экзамена в сторону аналитического мышления ученика. Делается это для того, что чтобы выпускники могли не просто решить задания на основе изученных фактов, но и умели размышлять, и анализировать информацию.

«Делается упор на понимание учеником предмета в целом, если говорить более научным языком, то происходит «формирование целостной естественнонаучной картины мира». ЕГЭ по биологии часто сдают для поступления на медицинские специальности», — отметил он.

Как добавил эксперт, по его мнению предлагается в перспективе с помощью ЕГЭ «отбирать» наиболее целостных в плане мышления учеников.

Мушта обратил внимание, что уже не первый год прослеживается тенденция увеличения количества рисунков в заданиях, что объясняется тем, что в биологии важно иметь насмотренность. Он усомнился, что это серьезно повлияет на сложность экзамена, однако практика показывает, что ученики хуже справляются с заданиями с рисунком в первой части ЕГЭ, увеличивая риск допустить ошибки по невнимательности.

Из второй части экзамена убрали задание, в котором было «легче» заработать баллы (линия 24) и добавили два практически новых формата. По статистике, отметил эксперт, изменение формата задания всегда сказывается на результатах, и процент решения новых форматов обычно ниже.

В КИМ ЕГЭ по истории также появилось два новых задания, одно из которых целиком посвящено теме Великой Отечественной войны. Не менее 20% заданий экзаменационной работы будут включать в себя факты ее истории, отметил специалист.

Также в КИМах появились новые темы, в том числе про войну в Сирии, расширение НАТО и так далее, рассказал специалист.

Экзаменуемым придется выполнить еще одно новое задание, на сравнение. Его выполнение поможет продемонстрировать умение размышлять, анализировать и сопоставлять исторические события и факты.

«Ожидалось, что упростят задание по всеобщей истории, так как ранее оно вызывало много вопросов и комментариев со стороны профсообщества, однако оно осталось прежним», — подчеркнул Мушта. Эксперты полагали, что задание сделают легче, так как в действующем виде оно требует провести сравнение событий всеобщей истории и истории России, что довольно сложно для подростков.

В июне сообщалось, что в ЕГЭ предлагается включить родные языки и литературу народов России. Предметы преподаются в школах, однако использовать их при поступлении в университеты практически невозможно, обратили внимание авторы законопроекта, внесенного в Госдуму.

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