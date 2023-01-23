Массовая драка произошла у ресторана быстрого питания в Москве

Массовая драка произошла возле ресторана быстрого питания «Бургер Кинг» на юго-востоке Москвы.

По данным «Известий», инцидент произошел вечером 22 января на Краснодарской улице. В драке участвовалиболее 10 человек.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как 11 посетителей общепита вышли из заведения и направились к дороге, однако спустя пару минут вернулись обратно — там уже стояли другие люди. Внезапно один из них снял верхнюю одежду и направился к первой компании. После этого между группами завязался конфликт, который перерос в драку. Потасовку удалось остановить другим посетителям «Бургер Кинга».

Участники драки успели скрыться до прибытия правоохранителей, однако позднее их местоположение было установлено после оперативно-разыскных мероприятий.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по столице, в отделение полиции были доставлены 11 человек, в отношении которых составили административные протоколы по ч. 3 ст. 18.8 КоАП РФ («Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ, либо режима пребывания/проживания в РФ»).

В ночь с 21 на 22 января драка произошла в ресторане «Сытый лось» в Москве. Компания посетителей начала потасовку с охранником. Прибывшие на место конфликта полицейские попытались их разнять, но в какой-то момент дебоширы атаковали и правоохранителей.

Один из полицейских получил травмы лица, ему понадобилась медпомощь. Чтобы остановить драку, правоохранителям пришлось достать табельное оружие и сделать предупредительный выстрел. После этого участники драки угомонились. Злоумышленники попытались скрыться от полицейских, но впоследствии их всё равно задержали. По факту произошедшего начала проверка.