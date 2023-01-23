В Москве задержали напавших на полицейских дебоширов

Полиция Москвы задержала группу дебоширов, которые пытались скрыться после драки в ресторане на северо-востоке столицы. Об этом сообщил источник «Известий» в воскресенье, 22 января.

На кадрах с места происшествия видно, что злоумышленники пытались через дворы убежать от полицейских, но впоследствии их всё равно задержали правоохранители.

Отмечается, что инцидент произошел в ресторане «Сытый лось» в ночь с 21 на 22 января. Компания посетителей начала драку с охранником. Прибывшие на место конфликта полицейские попытались разнять потасовку, но в какой-то момент дебоширы атаковали и правоохранителей.

Один из полицейских был вынужден достать табельное оружие и сделать предупредительный выстрел. После этого участники драки сели на пол.

По информации «Известий», в настоящий момент по факту инцидента начата проверка. Одному из сотрудников полиции понадобилась медицинская помощь, потому что в драке он получил травмы лица.

Ранее в этот день стало известно, что мужчина получил ножевое ранение в живот во время драки в ночном клубе в городе Ликино-Дулево в Московской области.

По информации «Известий», в ходе конфликта злоумышленник ударил мужчину ножом в живот. Пострадавшего госпитализировали с повреждением желчного пузыря. По факту инцидента полиция начала проверку.