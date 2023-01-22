Мужчину ударили ножом в живот у ночного клуба в Подмосковье
Мужчину ударили ножом в живот в ходе потасовки в городе Ликино-Дулево Московской области. Об этом 22 января сообщил источник «Известий».
По его информации, инцидент произошел ночью 22 января возле ночного клуба на улице 1 Мая. В ходе конфликта злоумышленник ударил мужчину ножом в живот. Позднее пострадавшего госпитализировали с повреждением желчного пузыря. Полиция начала проверку по факту случившегося.
Ранее, 8 января, женщина напала с ножом на коллегу-повара в хинкальной «Тбилисо» в Мытищах. Сначала мужчина ударил свою оппонентку, после чего она бросилась на него с оружием. Пострадавший скончался до приезда скорой помощи.