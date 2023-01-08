Повар во время конфликта убила ножом коллегу в ресторане в Мытищах

Женщина-повар напала с ножом на коллегу в ресторане в подмосковных Мытищах. Как сообщил источник «Известий» 8 января, инцидент произошел 4 января в хинкальной «Тбилисо».

Кадры конфликта попали в Сеть. На видеозаписи видно, как мужчина сначала схватил и ударил сотрудницу, после чего она бросилась на него с ножом. Коллеги пытались разнять участников конфликта, но в этот момент мужчине уже было нанесено несколько ударов.

Через мгновения пострадавший упал на пол, из-под него начала течь кровь.

По данным источника, мужчина скончался до приезда скорой помощи. Женщина, напавшая на коллегу-повара, скрылась с места происшествия. Однако по горячим следам 36-летнюю подозреваемую задержали у подъезда ее дома. После этого она была доставлена в полицию для дальнейшего разбирательства.

1 января сообщалось, что в Саратове произошло сразу два случая нападения пациентов на сотрудников скорой помощи. По данным СУ СК по Саратовской области, в одном из них 69-летний мужчина при транспортировке в больницу вытащил из кармана нож. Когда медбрат попытался отобрать опасный предмет, он получил травму правой кисти. От медицинской помощи сотрудник отказался. В тот же день 39-летний мужчина нанес удары фельдшеру скорой помощи в голову. Инцидент произошел на Московском шоссе.