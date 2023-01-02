В Саратове пьяные пациенты напали на сотрудников скорой помощи

В Саратове 1 января произошло два случая нападения пациентов на сотрудников скорой помощи. Об этом в понедельник, 2 января, сообщает пресс-служба СУ СК по Саратовской области.

По предварительным данным, 1 января 69-летний мужчина при транспортировке в больницу вытащил из кармана нож. Медбрат попытался отобрать его, в ходе чего получил травму правой кисти. От медицинской помощи сотрудник отказался.

В тот же день 39-летний мужчина нанес удары фельдшеру скорой помощи в голову. Инцидент произошел на Московском шоссе в Саратове.

«Следователями следственного управления по Саратовской области по факту нападения на сотрудников скорой медицинской помощи проводится доследственная проверка», — говорится в сообщении.

Как сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин, оба мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения при нападении на сотрудников скорой.

25 декабря пьяный мужчина избил прибывшего на вызов фельдшера скорой помощи в Невском районе Санкт-Петербурга. После оказания медицинской помощи пациента доставили в полицию. Состояние фельдшера было оценено как удовлетворительное.