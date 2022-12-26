Пьяный мужчина избил фельдшера «скорой» в Петербурге

Пьяный мужчина избил фельдшера скорой помощи в Невском районе Санкт-Петербурга. Об этом в понедельник, 26 декабря, пишет 78.ru, со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел накануне, 25 декабря, у дома № 7 на Шлиссельбургском проспекте. 43-летний петербуржец ударил по лицу прибывшего по вызову 38-летнего фельдшера.

Нападавшего отправили в НИИ скорой помощи с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, гематомой на лице и алкогольной интоксикацией. После оказания медицинской помощи его доставили в полицию.

Состояние фельдшера оценили как удовлетворительное. Его отправили домой после осмотра.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в Каменск-Уральском Свердловской области будут судить местного жителя, который ударил палкой прибывшего на вызов врача скорой помощи. У медика были диагностированы сотрясение головного мозга и ушибленная рана головы.