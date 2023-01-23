Захарова назвала заслуженным решение понизить уровень дипотношений с Эстонией

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в понедельник, 23 января, прокомментировала решение Москвы о понижении уровня дипломатических отношений с Эстонией до временного поверенного в делах.

«Эстонский режим получил, что заслужил», — написала она в своем Telegram-канале.

О данном решении МИД РФ объявил ранее в этот же день. Причиной для того шага в ведомстве назвали тотальную русофобию и культивирование враждебности в отношении Москвы со стороны официального Таллина. Таким образом, посол Эстонии Маргус Лайдре должен покинуть Россию до 7 февраля.

11 января в МИД Эстонии был вызван российский посол Владимир Липаев. Там его проинформировали о необходимости до 1 февраля сократить количество дипломатов, работающих в дипмиссии в Таллине, до восьми. В ведомстве отметили, что решение принято для того, чтобы уравнять число должностей в российском и эстонском посольствах, действующих в столицах стран. На следующий день министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу призвал страны Евросоюза задуматься о высылке еще большего количества российских дипломатов.

Помимо прочего, власти Эстонии продолжают активный снос советских памятников в стране. 6 января сообщалось, что власти республики выделили на демонтаж монументов свыше €900 тыс.

4 января Рейнсалу также заявил, что власти Эстонии планируют самостоятельно выработать механизм передачи Киеву на восстановление Украины замороженных российских финансовых активов. В РФ назвали инициативу бесперспективной с правовой точки зрения.