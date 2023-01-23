В 2022 году на 72% увеличилось число ввезенных через ДФО машин с пробегом

По данным Дальневосточного таможенного управления, в 2022 году таможня Владивостока оформила почти 200 тыс. подержанных автомобилей, ввезенных в РФ физическими лицами. Об этом 23 января сообщила пресс-служба таможенного управления.

Специалисты отметили, что по сравнению с 2021 годом количество ввезенных автомобилей с пробегом увеличилось на 72%.

Резкий скачок спроса произошел в июне 2022 года — тогда таможенники оформили 15 тыс. машин, и с каждым месяцем их количество увеличивалось, достигнув пикового значения в ноябре прошлого года — 28 тыс. автомобилей.

Основной объем ввезенных автомобилей с пробегом занял японский автопром — Toyota, Mazda, Nissan, Honda, Subaru и Suzuki. Гораздо меньшее количество составили машины с пробегом из Южной Кореи (Hyundai и Kia). Таможенники отметили, что ввоз авто для личного пользования из Китая носил единичный характер. Даже в выходные дни Нового года Владивостокская таможня продолжала работу: за неделю январских праздников таможенными постами было оформлено более 1,7 тыс. подержанных иномарок.

16 декабря стало известно, что ввоз автомобилей в РФ через таможню Владивостока в 2022 году вырос на 66%. Наибольшее число ввезенных в Россию автомобилей, более 28 тыс. машин, пришлось на ноябрь 2022 года. По сравнению с последним осенним месяцем 2021 года количество оформленных машин увеличилось более чем в два раза. Специалисты авторынка связывают это с укреплением курса рубля к доллару и другим мировым валютам.