Спасатели ликвидировали охвативший три жилых дома пожар в Сочи
Спасатели ликвидировали пожар в Сочи, охвативший три жилых дома и одну хозяйственную постройку. Об этом сообщили 22 января в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Пожар произошел в Адлерском районе города. По данным МЧС, сначала огонь охватил мансардный этаж одного из жилых домов, после чего распространился еще на два жилых владения и хозпостройку. Площадь возгорания составила 870 кв. м.
К тушению пожара привлекались 62 спасателя и 18 единиц техники. Пострадавших нет.
По факту пожара прокуратура Краснодарского края организовала проверку на предмет соблюдения пожарной безопасности. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.