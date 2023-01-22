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Спасатели ликвидировали охвативший три жилых дома пожар в Сочи
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Спасатели ликвидировали охвативший три жилых дома пожар в Сочи

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Фото: МЧС РФ/23.mchs.gov.ru
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Спасатели ликвидировали пожар в Сочи, охвативший три жилых дома и одну хозяйственную постройку. Об этом сообщили 22 января в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Пожар произошел в Адлерском районе города. По данным МЧС, сначала огонь охватил мансардный этаж одного из жилых домов, после чего распространился еще на два жилых владения и хозпостройку. Площадь возгорания составила 870 кв. м.

К тушению пожара привлекались 62 спасателя и 18 единиц техники. Пострадавших нет.

По факту пожара прокуратура Краснодарского края организовала проверку на предмет соблюдения пожарной безопасности. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

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