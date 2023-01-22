В Адлерском районе Сочи загорелись три частных жилых дома

Три жилых дома загорелись в Адлерском районе Сочи. Об этом 22 января «Известиям» сообщили в МЧС.

Возгорание началось в двухэтажном доме в Хурмовом переулке недалеко от границы с Абхазией. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчеров в 14:46 мск.

«По прибытии первого подразделения было установлено, что произошло возгорание трех частных дома на площади 700 кв. м. По предварительной информации, пострадавших нет. К тушению пожара привлечены более 30 человек и 13 единиц техники», — рассказали в МЧС.

Ранее, 19 января, вспыхнул пожар в многоквартирном жилом доме на улице Тимирязева в Сочи. Было установлено, что горит мансардный этаж на общей площади 120 кв. м. Огонь потушили спустя почти два часа.