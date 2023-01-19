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В Сочи произошел пожар в многоквартирном жилом доме

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Фото: МЧС России
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В Сочи 19 января произошло возгорание в многоквартирном жилом доме на улице Тимирязева.

«В 21:49 по прибытии к месту первых подразделений установлено, что произошло возгорание квартиры на мансардном этаже многоквартирного жилого дома на общей площади 120 кв. м», — сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Отмечается, что жильцов дома эвакуировали. Информации о пострадавших нет.

По данным ведомства, в 22:56 пожар локализовали на площади 120 кв. м.

К ликвидации возгорания привлечено 17 человек личного состава и шесть единиц техники.

Ранее в этот день в городе Аткарск Саратовской области в результате пожара в деревянном доме погибли два человека. По предварительной версии, возгорание произошло из-за неисправности печного отопления.

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