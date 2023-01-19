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Два человека погибли при пожаре в доме в Саратовской области

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В городе Аткарск Саратовской области в результате пожара в деревянном доме погибли два человека. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

Пожар произошел утром 19 января на улице Ленина, информация поступила в ведомство в 10:45. Прибывшие спасатели ликвидировали возгорание в течение 15 минут. На месте были обнаружены тела мужчины и женщины.

Как уточняет ИА «Взгляд-инфо» со ссылкой на региональное СУ СКР, пожарных вызвали соседи, заметившие задымление. Погибли 49-летний мужчина и его 58-летняя сожительница.

По предварительной версии, пожар произошел из-за неисправности печного отопления. Точная причина устанавливается.

18 января пожар произошел в частном жилом деревянном доме в Медвежьегорске (Карелия). В результате погибли двое мужчин 1957 и 1983 годов рождения.

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