СК начал проверку по факту гибели двух человек на пожаре в Медвежьегорске
В Карелии организована доследственная проверка по факту гибели двух человек в результате пожара в городе Медвежьегорск. Об этом сообщает СУ СКР по региону.
Пожар произошел 18 января в частном жилом деревянном доме на улице Дорофеева. В результате погибли двое мужчин 1957 и 1983 годов рождения. Как уточняет ИА «Карелinform», площадь возгорания составила 35 кв. м.
«Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия, причины возгорания и смерти погибших. Рассматривается версия, что пожар произошел в результате неосторожного обращения с огнем», — говорится в сообщении СК.
По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Ход и результаты проверки находятся на контроле прокурора района.
В тот же день пожар произошел в пятиэтажном доме в Оленегорске (Мурманская область). В результате погиб мужчина 1963 года рождения.