Мужчина погиб при пожаре в пятиэтажке в Мурманской области
В городе Оленегорске (Мурманская область) в результате пожара в пятиэтажном доме погиб мужчина. Об этом сообщает управление по делам ГОЧС и ПБ региона.
Пожар произошел 18 января в одной из квартир дома № 21 по улице Парковая. При помощи специальных устройств были спасены два человека. Погиб один человек — мужчина 1963 года рождения, пишет ИА «Би-порт».
В комнате сгорели кровать и постельные принадлежности. Стены и потолок были закопчены по всей площади квартиры.
В тушении были задействованы 10 человек и три единицы спецтехники. Причины возгорания устанавливаются.
В ночь на 16 января пожар произошел в жилом доме в поселке Красный Луч в Псковской области. Погиб мужчина 1957 года рождения.