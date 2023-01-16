Пожилой мужчина погиб при пожаре в поселке в Псковской области

В Бежаницком районе Псковской области в результате пожара в жилом доме погиб пенсионер. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

Информация о возгорании поступила в ведомство в ночь на 16 января, в 2:17. Горел жилой дом на улице Советская в поселке Красный Луч, пишет Псковская Лента Новостей.

На месте происшествия было обнаружено тело погибшего мужчины 1957 года рождения. Предварительной причиной возгорания в МЧС называют неосторожное обращение с огнем.

В тушении были задействованы шесть человек и две единицы техники. Точную причину пожара предстоит выяснить дознавателям.

Как уточняет Псковское агентство информации, вечером 15 января еще один пожар произошел в деревне Подосье в Дновском районе. На улице Центральной из-за аварийного режима работы водонагревателя загорелась баня. Подвальное помещение было закопчено, огнем повреждена стена.