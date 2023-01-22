Летевший из Польши самолет приземлился в Греции после сигнала о бомбе на борту
Подавший в воздухе сигнал тревоги о бомбе самолет ирландской авиакомпании Ryanair приземлился в Афинском международном аэропорту им. Элефтериоса Венизелоса. Об этом сообщило 22 января Афинское Македонское агентство новостей (АМНА).
Самолет летел в воскресенье в Афины из польского города Катовице. Во время рейса экипаж воздушного судна подал сигнал тревоги о бомбе. После этого самолет сопровождала пара истребителей F-16 греческих ВВС.
Отмечается, что самолет приземлился около 18:40 мск в удаленной части взлетно-посадочной полосы, вдали от остальных самолетов. Аэропорт находится в регионе Аттика в 35 км к юго-востоку от Афин.
«Сначала будут проверены все пассажиры, которые будут высаживаться по одному и без багажа, а затем будут проверены самолет и багаж», — говорится в сообщении.
По данным агентства, на борту самолета находилось более 100 пассажиров. На месте работают экстренные службы.
Накануне пассажирский самолет компании Azur Air, летевший из Перьми в Гоа, был перенаправлен в Узбекистан из-за поступившей угрозы взрыва. На борту самолета находилось около 240 человек.
После посадки людей эвакуировали из самолета, а воздушное судно оцепили спецоборудованием. Опасных веществ или устройств на борту не обнаружено. Борт позднее вылетел в пункт назначения.