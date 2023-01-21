Пассажир севшего в Узбекистане самолета из-за угрозы взрыва рассказал о полете

Пассажир рейса Пермь — Гоа авиакомпании Azur Air, который был перенаправлен в Узбекистан из-за поступившей угрозы взрыва, рассказал 21 января «Известиям», как проходил полет.

Он отметил, что после четырех утра бортпроводники собрали телефоны пассажиров и оставили их у себя. После приземления в Узбекистане людей вывели из самолета, а воздушное судно оцепили спецоборудованием.

Мужчина также рассказал, что их доставили в аэропорт, который не отапливается. Пассажиры надеялись, что всё закончится быстро, но время ожидания уже достигло 12 часов.

Он добавил, что вылет запланирован на 17:00 мск.

В Azur Air сообщили «РИА Новости», что самолет и багаж проверили. Опасных веществ или устройств на борту не обнаружено.