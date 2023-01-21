Рейс Пермь - Гоа перенаправлен в Узбекистан после сообщения о «минировании»

Пассажирский самолет компании Azur Air, летевший из Перьми в Гоа, перенаправлен в Узбекистан из-за поступившей угрозы взрыва. Об этом сообщили 21 января в министерстве гражданской авиации Индии.

«Рейс AZV2463 перенаправлен в Узбекистан», — сообщил ТАСС сотрудник министерства.



На борту самолета находятся около 240 человек.

При этом агентство Ani со ссылкой на источники в индийском аэропорту сообщает, что борт уже приземлился. По их данным, самолет был перенаправлен после того, как директор аэропорта Даболим получил электронное письмо с упоминанием о заложенной на борту бомбе.

Это уже второй подобный случай за последний месяц. 9 января российский авиалайнер компании Azur Air, летевший по маршруту Москва – Гоа, срочно сел в индийском штате Гуджарат из-за сообщения о бомбе на борту.

Бомбу на борту экстренно севшего в Индии самолета не обнаружили.