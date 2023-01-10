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Бомбу не обнаружили на борту экстренно севшего в Индии самолета

Бомбу не нашли в экстренно севшем из-за сообщения о «минировании» самолете Москва — Гоа
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Фото: t.me/tourdom
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В выполняющем рейс Москва — Гоа самолете, который вынужденно посадили в индийском штате Гуджарат из-за сообщения о «минировании», ничего подозрительного не обнаружено. Об этом сообщает агентство ANI во вторник, 10 января, со ссылкой на директора аэропорта Джамнагар.

Вещи пассажиров, в том числе ручную кладь, тщательно проверили. Ожидается, что теперь рейс вылетит с 8:30 до 9:00 мск.

Накануне вечером стало известно о вынужденной посадке самолета авиакомпании Azur Air, летевшего из Москвы в Гоа. В аэропорт прибыла саперная группа полиции Гоа.

Как рассказали пассажиры, самолет более трех часов проверяли в Индии после сообщения о минировании. Порядка 250 пассажиров авиалайнера были вынуждены сидеть в аэропорту в ожидании окончания проверки.

Так, актер Оскар Кучера, который летел данным рейсом, поделился, что вылет изначально был задержан на 17,5 часов, а за полтора часа до запланированной посадки в Гоа пилот предупредил об экстренной посадке. При этом причину никто сразу не озвучил.

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