Пассажиры экстренно севшего в Индии самолета из Москвы рассказали о многочасовых проверках
- Новости
- Общество
- Пассажиры экстренно севшего в Индии самолета из Москвы рассказали о многочасовых проверках
Самолет авиакомпании Azur Air, направлявшийся из Москвы в Гоа, более трех часов проверяют в Индии после сообщения о минировании. Порядка 250 пассажиров авиалайнера вынуждены часами сидеть в аэропорту в ожидании окончания проверок, сообщили они «Известиям».
Накануне, 9 января, авиарейс 2401 сообщением Москва — Гоа совершил экстренную посадку в индийском штате Гуджарат из-за сообщения о мине на борту, рассказали в министерстве авиации Индии. В аэропорт прибыли команды саперов.
Авиакомпания Azur Air пока не комментировала случившееся.
Ранее, 6 января, самолет авиакомпании Azur Air, летевший из Новосибирска в Таиланд, вернулся в аэропорт вылета из-за повреждения лобового стекла. Тогда в аэропорту ожидали вылета 263 пассажира, из них 71 ребенок.