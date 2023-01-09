Летевший из Москвы в Гоа самолет экстренно приземлился из-за сообщения о мине
Самолет авиакомпании Azur Air, летевший из Москвы в Гоа, срочно сел в индийском штате Гуджарат из-за получения сообщения о мине на борту. Об этом 9 января рассказали в министерстве авиации Индии.
«После получения информации о заложенной бомбе на чартерном рейсе Москва – Гоа самолет совершил аварийную посадку в штате Гуджарат. Саперная группа полиции Гоа прибыла в аэропорт», — пишет The Times of India.
7 января рейс австралийской авиакомпании Jetstar совершил экстренную посадку в международном аэропорту Тюбу из-за поступившего сообщения об угрозе взрыва. Неизвестный мужчина заявил, что заложил в самолете бомбу. На борту находились 136 пассажиров и шесть членов экипажа. В ходе эвакуации по надувным трапам пять человек получили легкие травмы.
Позднее стало известно, что информация об угрозе взрыва поступила по телефону из Германии.
Отмечается, что полиция осмотрела багажное отделение самолета, но никаких подозрительных предметов или взрывчатых веществ не нашла.