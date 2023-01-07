Реклама
Прямой эфир
Происшествия
ВСУ выпустили более 100 снарядов по населенным пунктам ДНР за сутки
Мир
Маккарти выразил надежду избраться спикером палаты представителей в 14 туре
Происшествия
ВСУ обстреляли санаторий в Херсонской области
Мир
Учитель пострадал в результате стрельбы в школе в США
Мир
Боец ВС РФ заявил о нарушении Украиной режима прекращения огня
Мир
В США не увидели предпосылок к скорейшему завершению боев на Украине
Мир
Глава МО Украины назвал боевиков ВСУ исполнителями миссии НАТО
Экономика
Турция будет добиваться отсрочки оплаты за газ в переговорах с РФ
Общество
Патриарх Кирилл заявил о скорби церкви по всем погибшим на Украине
Происшествия
Украинские войска трижды за час обстреляли Гольмовский в ДНР
Происшествия
В Сочи из-за обильных осадков обрушился мост
Мир
Боевики ранили четырех сирийских военных с помощью беспилотника

Самолет экстренно сел в Японии из-за сообщения об угрозе взрыва

0
Фото: NHK
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пассажирский самолет австралийской авиакомпании Jetstar, следовавший из Нариты в Фукуоку, совершил аварийную посадку в международном аэропорту Тюбу. Об этом в субботу, 7 января, сообщил телеканал NHK.

На высший уровень: в аэропортах Москвы ввели режим повышенной угрозы теракта
Какие еще меры защиты появились в авиаузлах и к чему готовиться пассажирам

По данным местной полиции, около 6:00 по местному времени поступило сообщение об угрозе взрыва. Неизвестный мужским голосом заявил, что заложил в самолете компании Jetstar бомбу.

Около 7:30 рейс приземлился в Тюбу.

Информации о пострадавших пассажирах или членах экипажа не поступало. В аэропорту Тюбу все 149 зарегистрированных на рейс пассажиров эвакуировались из самолета. Один из них получил легкие травмы.

Также на место посадки прибыли пожарные и медицинские службы. Руководство воздушной гавани временно приостановило взлет и посадку для остальных рейсов.

В настоящий момент правоохранительные органы не обнаружили никаких подозрительных предметов. Они продолжают выяснять детали инцидента, а также точное состояние самолета.

Ранее, 27 декабря, самолет авиакомпании Lufthansa экстренно сел в аэропорту Чикаго, поскольку у одного из пассажиров загорелся ноутбук. Причиной возгорания стал перегрев устройства.

Самолет следовал маршрутом Лос-Анджелес – Франкфурт. Отмечается, что к моменту посадки возгорание было ликвидировано. Ситуация не повлияла на безопасность полета, хотя два бортпроводника обратились за помощью из-за отравления дымом.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023