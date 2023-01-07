Самолет экстренно сел в Японии из-за сообщения об угрозе взрыва

Пассажирский самолет австралийской авиакомпании Jetstar, следовавший из Нариты в Фукуоку, совершил аварийную посадку в международном аэропорту Тюбу. Об этом в субботу, 7 января, сообщил телеканал NHK.

По данным местной полиции, около 6:00 по местному времени поступило сообщение об угрозе взрыва. Неизвестный мужским голосом заявил, что заложил в самолете компании Jetstar бомбу.

Около 7:30 рейс приземлился в Тюбу.

Информации о пострадавших пассажирах или членах экипажа не поступало. В аэропорту Тюбу все 149 зарегистрированных на рейс пассажиров эвакуировались из самолета. Один из них получил легкие травмы.

Также на место посадки прибыли пожарные и медицинские службы. Руководство воздушной гавани временно приостановило взлет и посадку для остальных рейсов.

В настоящий момент правоохранительные органы не обнаружили никаких подозрительных предметов. Они продолжают выяснять детали инцидента, а также точное состояние самолета.

Ранее, 27 декабря, самолет авиакомпании Lufthansa экстренно сел в аэропорту Чикаго, поскольку у одного из пассажиров загорелся ноутбук. Причиной возгорания стал перегрев устройства.

Самолет следовал маршрутом Лос-Анджелес – Франкфурт. Отмечается, что к моменту посадки возгорание было ликвидировано. Ситуация не повлияла на безопасность полета, хотя два бортпроводника обратились за помощью из-за отравления дымом.